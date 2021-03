Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gefährliche Körperverletzung in Stralsund- Polizei sucht Zeugen

PHR Stralsund (ots)

Mit massiven Gesichtsverletzungen kam ein 44-jähriger Mann gegen 21:15 Uhr zum Polizeihauptrevier Stralsund, um eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung zu erstatten. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen und nach eigener Schilderung des Tatablaufes des Geschädigten, klopfte es gegen 20:15 Uhr an der Wohnungstür des 44-Jährigen. Die Wohnung befindet sich in 18439 Stralsund in der Fährstraße 29/30. Der Geschädigte öffnete die Tür und wurde sofort durch eine männliche Person massiv geschlagen. Danach wurde der Wohnungseigentümer gewaltsam von mehreren männlichen Personen aus der Wohnung geworfen. Durch das massive Einwirken erlitt der Geschädigte Hämatome und Prellungen im Gesicht. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Auf Grund des schnellen Ablaufs des Überfalls sowie seiner Verletzungen kann sich der 44-jährige Deutsche nicht mehr an detaillierte Personenbeschreibungen der Tatverdächtigen erinnern. Die Anzahl der Tatverdächtigen sowie das Tatmotiv ist derzeit auch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Kriminalpolizei in Stralsund hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Da die bisherigen Ermittlungen keine Hinweise auf die Tatverdächtigen ergeben haben, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Wer die Personen gesehen hat, Angaben zu Tätern oder dem gesamten Sachverhalt machen kann, wende sich bitte unter der Telefonnummer 03831 / 2890 600 an das Polizeihauptrevier Stralsund oder jede andere Polizeidienststelle. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell