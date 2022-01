POL-ME: Falscher Dachdecker betrügt Seniorin um Bargeld - Mettmann - 2201098

Polizei Mettmann

Falscher Dachdecker betrügt Seniorin um Bargeld - Mettmann

Mettmann

Am Montag (17. Januar 2022) hat ein bislang noch unbekannter Mann, der sich als Dachdecker ausgegeben hat, eine 90-jährige Mettmannerin um eine glücklicherweise nicht allzu hohe Summe Bargeld betrogen. Dennoch nimmt die Polizei den Vorfall zum Anlass, um eindringlich vor so genannten "Haustürgeschäften" zu warnen.

Folgendes war nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geschehen:

Gegen 12:30 Uhr klingelte ein Mann an der Haustür der Seniorin an der Donaustraße. Die Person gab sich der 90-Jährigen gegenüber als Dachdecker aus. Er habe gerade zufällig gesehen, dass die Dachblende an ihrem Haus beschädigt sei und repariert werden müsse, bevor ein größerer Schaden entstehe. Die Seniorin ließ den Mann darauf eintreten, wo dieser sie in ein Gespräch verwickelte und angab, nun mit den Arbeiten beginnen zu wollen - zuvor bräuchte er jedoch Geld, um Arbeitsmaterialien besorgen zu können. Die Seniorin übergab dem Mann daraufhin 165 Euro in bar, woraufhin dieser das Haus verließ und nicht mehr zurückkehrte.

Die Seniorin alarmierte kurz darauf doch die Polizei, weil ihr die Situation nun merkwürdig vorkam. Die Polizei konnte jedoch im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung keine verdächtigen Personen mehr antreffen und hat daher nun ein Strafverfahren eingeleitet. Zu dem Täter liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich - etwa 1,80 Meter groß - gebräunte Haut - südländisches Erscheinungsbild - schwarze Kleidung - schwarze Mütze - sprach akzentfreies deutsch

Die Polizei in Mettmann bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02104 982-6250 und nimmt diesen Vorfall zum Anlass, um noch einmal eindringlich davor zu warnen, fremde Personen in das eigene Haus oder die Wohnung zu lassen. Seien Sie misstrauisch und ziehen Sie Nachbarn oder Angehörige hinzu, bevor Sie Fremde in ihre Wohnung lassen. Im Zweifelsfall informieren Sie immer die Polizei.

