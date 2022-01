Polizei Mettmann

POL-ME: Baustellendiebstahl am Wochenende - fast 500 Kilo schwere Rüttelplatte wurde gestohlen - Monheim - 2201096

Mettmann (ots)

In der Zeit vom Sonntagmorgen des 16.01., 07.40 Uhr, bis zum Montagmorgen des 17.01.2022, 07.45 Uhr, verschwand von einem umzäunten Baustellengelände an der Alfred-Nobel-Straße 50 in Monheim am Rhein eine motorisierte, fast 500 Kilogramm schwere Baumaschine. Hierzu wurde der metallene Bauzaun des Geländes gewaltsam geöffnet, um an die gelbe Rüttelplatte heranzukommen, die zur Diebstahlsicherung beim Arbeitsschluss am Freitag zwischen einem geparkten Bagger und dessen abgesenkter Schaufel eingeklemmt worden war.

Dennoch gelang es dem oder den noch unbekannten Tätern die 471 Kilogramm schwere Rüttelplatte des Herstellers Amann, Typ 65/85, zu entwenden. Der aktuelle Zeitwert der nach nur einmaligem Gebrauch nahezu neuwertigen Rüttelplatte mit Dieselmotor (13,5 PS) wird mit weit über 20.000,- Euro veranschlagt.

Seit ihrem Verschwinden fehlt bisher jede Spur von der schweren Baumaschine einer Heinsberger Baufirma, zu deren Abtransport mit Sicherheit ein entsprechend dimensioniertes Täterfahrzeug erforderlich gewesen sein muss. Konkrete Hinweise auf ein solches Fahrzeug gibt es bisher aber leider noch nicht.

Bisher liegen der Monheimer Polizei auch noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib des oder der Täter sowie zum aktuellen Standort der gestohlenen Rüttelplatte vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet, die verschwundene motorisierte Rüttelplatte zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder zum möglichen Verbleib der gestohlenen Rüttelplatte nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

