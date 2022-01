Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2201094

Mettmann (ots)

Beinahe täglich finden Verkehrsunfallfluchten auf den Straßen im Kreis Mettmann statt. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ("Flucht") liegt damit auf hohem Niveau und ist in den letzten Jahren kontinuierlich ansteigend. Nach jedem vierten Verkehrsunfall entfernt sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort. Aus diesem Grund veröffentlichen wir ausgewählte aktuelle Fälle von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in werktäglicher Sammelmeldung, mit der Bitte um Veröffentlichung der Taten im Rahmen redaktioneller Möglichkeiten. Komplettieren wollen wir diese Meldungen auch mit Erfolgen in der Aufklärung aktueller Fälle.

In den vergangenen Tagen wurden nachfolgende ungeklärte Verkehrsunfallfluchten (geordnet nach Städten) entdeckt und angezeigt, welche zurzeit die Ermittler der zuständigen Verkehrskommissariate beschäftigen. Diese hoffen bei ihren Ermittlungen, in den eingeleiteten Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Verkehrsunfallflucht, dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung der Verkehrsstraftaten:

--- Heiligenhaus ---

Am Donnerstag, dem 13.01.2022, in der Zeit von 14.10 Uhr bis 16.50 Uhr, parkte ein silbergrauer PKW BMW 530d mit Bergheimer Kennzeichen (BM-) auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Höseler Straße 61-73 in Heiligenhaus. In dieser Zeit wurde der nahe der Ladezone des Marktes abgestellte BMW von einem bislang noch unbekannten anderen Fahrzeug im linksseitigen Heckbereich angefahren und beschädigt. Obwohl dabei allein am 5er ein geschätzter Karosserie-, Lack- und Beleuchtungsschaden im Wert von 3.000,- Euro zurückblieb, verließ der unbekannte Verursacher mit seinem Fahrzeug den Unfallort ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312-6150, jederzeit entgegen.

--- Haan ---

Über eine geklärte Verkehrsunfallflucht in Haan mit ungewöhnlichen Begleitumständen, die sich am nächtlichen Samstagmorgen des 15.01.2022, gegen 03.20 Uhr, auf der Straße Brill ereignete, berichteten wir bereits ausführlich mit eigener Pressemitteilung / ots (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5123466 ) vom heutigen Tag.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Am Samstagnachmittag des 15.01.2022, in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 17.00 Uhr, parkte ein weißer Campingbus Toyota Crosscamp TY auf dem oberen Parkdeck eines Discounters an der Robert-Gies-Straße 3 in Hilden. In dieser Zeit wurde der Kleinbus an der rechten hinteren Fahrzeugseite angefahren und beschädigt. Obwohl dabei allein an dem Toyota ein geschätzter Karosserie- und Lackschaden in Höhe von 1.000,- Euro entstand, verließ der noch unbekannte Verursacher den Unfallort mit seinem Fahrzeug unerlaubt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Am Sonntagmorgen des 16.01.2022, gegen 09.10 Uhr, kam es auf dem öffentlichen Parkplatz einer Gaststätte an der Elberfelder Straße 175 in Hilden zu einem Verkehrsunfall, zu dem die Polizei nicht den Verursacher, sondern einen noch unbekannten Geschädigten sucht: Ein 54-jähriger BMW-Fahrer aus Solingen hatte mit seinem braunen PKW BMW X3 beim Einparken einen geparkten himmelblauen PKW VW (Polo oder ID3) mit Bochumer Kennzeichen (BO-) touchiert und dabei an der Beifahrerseite leicht beschädigt. Als der 54-Jährige deshalb den Fahrer oder die Fahrerin des Bochumer VW suchte und auch richtiger Weise die Polizei informierte, kehrte die Fahrerin bzw. der Fahrer des VWs in einem unbeobachteten Augenblick zu dem himmelblauen PKW zurück und fuhr damit davon, scheinbar ohne den Schaden bemerkt zu haben. Der Solinger konnte sich bei der späteren Unfallanzeige an das Kennzeichen des Bochumer Fahrzeugs nur teilweise erinnern. Die der Polizei genannten Kennzeichenvarianten führten bisher leider noch nicht zu einer erfolgreichen Identifizierung des gesuchten VWs.

Am Sonntagmittag des 16.01.2022, gegen 12.40 Uhr, ereignete sich auf der Gerresheimer Straße in Hilden, in Höhe der Hausnummer 340 und der Bushaltestelle "Zum Großen Holz", ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Der Fahrer oder die Fahrerin eines blauen Kleinwagens, vergleichbar mit einer Mercedes A-Klasse, fuhr von der Bushaltestelle an und wendete den PKW auf der Straße, um in Richtung Nordring / Westring davonzufahren. Beim Wenden touchierte der blaue Kleinwagen mit Düsseldorfer Kennzeichen (D-) jedoch den gerade in Richtung Innenstadt vorbeifahrenden schwarzen Porsche Cayenne einer 44-jährigen Hildenerin am Heck. Dabei entstand ein geschätzter Karosserie- und Lackschaden im Wert von rund 1.000,- Euro allein am Porsche. Dessen vollkommen ungeachtet setzte der blaue Kleinwagen seine Fahrt in Richtung Nordring / Westring fort ohne zu stoppen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Ein bei der Polizei in Opladen angezeigter Verkehrsunfall ereignete sich bereits am frühen Mittwochmorgen des 12.01.2022, gegen 05.45 Uhr, an der beampelten Kreuzung Hardt (B 229) / Feldhauser Weg / Am Brüngersbroich in Langenfeld und beschäftigt aktuell das Verkehrskommissariat Süd der Polizei im Kreis Mettmann: Zur Unfallzeit war ein 33-jähriger Mann aus Leverkusen mit seinem Pedelec der Marke Giant auf dem Weg zur Arbeit, als er nach eigenen Angaben, von der Straße Hardt kommend, den Einmündungsbereich Am Brüngersbroich bei grüner Ampel für Fußgänger und Fahrradfahrer überqueren wollte. Um eine Kollision mit einem PKW zu vermeiden, der das Rotlicht für die Straße Am Brüngerbroich missachtete, sei er reaktionsschnell ausgewichen, dabei aber seitlich mit einem Laternenmast kollidiert. Der PKW, ein weißer Opel Corsa älteren Baujahrs, der von einem Mann gefahren wurde, setzte seine Fahrt fort. Auch der Fahrradfahrer setzte seine Fahrt zur Arbeit fort. Dort angekommen setzten jedoch starke Schmerzen in der vom Unfall betroffenen Schulter ein. Eine ambulante ärztliche Behandlung sowie eine spätere Operation waren die Folge. Am Pedelec des Geschädigten entstand bei dem Vorfall geringfügiger Sachschaden.

Bereits am Mittwoch, dem 12.01.2022, gegen 17.30 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Kronprinzstraße / Arnold-Höveler-Straße in Langenfeld-Immigrath zu einem Verkehrsunfall, der erst verspätet angezeigt wurde und nun das zuständige Verkehrskommissariat beschäftigt: Zur Unfallzeit war ein 24-jähriger Langenfelder mit seinem Fahrrad zunächst auf der Arnold-Höveler-Straße unterwegs, wobei er dort verbotener Weise den linken Gehweg benutzte. An der Einmündung Kronprinzstraße überquerte er diese, um dort wiederum den gegenüber liegenden linken Gehweg zu erreichen. Hierbei kam es zu einer leichten Kollision mit einem dunklen PKW, welcher von der Kronprinzstraße nach links in die Arnold-Höveler-Straße abbog und dabei das Fahrrad am Hinterrad touchierte. Hierdurch verlor der 24-Jährige das Gleichgewicht und stürzte auf die Fahrbahn, wobei er sich leicht verletzte. Sein Fahrrad wurde leicht beschädigt. Beide Fahrzeugführer verständigten sich nach dem Unfall nicht miteinander, führten keinen Personalien-Austausch durch und setzten ihre Fahrten ohne Wartezeiten in unterschiedliche Richtungen fort. Erst einen Tag später meldete sich der Fahrradfahrer bei der örtlichen Polizei, um den Vorfall anzuzeigen. Das flüchtige Fahrzeug, Fahrzeugtyp, Farbe, Kennzeichen oder dessen Fahrerin oder Fahrer, konnte der Anzeigenerstatter dabei nicht genauer beschreiben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

Aus gegebenem Anlass gibt die Kreispolizeibehörde Mettmann folgende Ratschläge zum Thema Verkehrsunfallflucht:

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

- Merken Sie sich Angaben zu Hinweisgebern und Zeugen, schreiben Sie sich deren Personalien und Erreichbarkeiten auf.

- Geben Sie konkrete Hinweise auf ein flüchtiges Fahrzeug oder zum flüchtigen Unfallverursacher gleich mit erster Meldung an die Polizei weiter - nur so sind schnelle Fahndungsmaßnahmen der Polizei Erfolg versprechend.

- Werden Sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht, kontaktieren Sie bitte sofort die Polizei (auch über 110) und geben dabei möglichst viele präzise Angaben zum flüchtigen Fahrzeug (Kennzeichen, Hersteller, Fahrzeugtyp, Fahrzeugfarbe, besondere Merkmale), zur Fluchtrichtung und zum Fahrzeugführer weiter, verbunden mit ihren eigenen Personalien und Erreichbarkeiten.

