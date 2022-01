Polizei Mettmann

POL-ME: Küchenbrand: Polizei ermittelt Brandursache - Haan - 2201091

Wie die Feuerwehr der Stadt Haan bereits in einer eigenen Pressemeldung berichtet hatte (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116238/5122230), kam es am Samstag (15. Januar 2022) zu einem Küchenbrand in einer Wohnung an der Deller Straße in Haan.

Nachdem die Feuerwehr ihren Löscheinsatz erfolgreich beendet hatte, übernahm die Polizei ihre Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Bewohner der betroffenen Wohnung beim Kochen vergessen hatte, den Herd wieder auszuschalten, weshalb es zu einem Kochtopfbrand gekommen war. Gegen den 29-Jährigen wurde daher ein Verfahren wegen fahrlässiger Brandlegung eingeleitet.

Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die genaue Höhe des Sachschadens steht aktuell noch nicht fest, allerdings ist die Wohnung des 29-Jährigen zunächst unbewohnbar. Die Stadt Haan organisierte daher eine Unterbringung des Mannes in einer Übergangsunterkunft.

