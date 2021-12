Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Amstetten - Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei teilen mit: Obduktion ergab Hinweise auf unnatürlichen Tod /

Ulm (ots)

Nach dem Fund eines Toten am Mittwoch bei Amstetten liegt den Behörden nun ein vorläufiges Ergebnis der Obduktion vor.

Demnach ergab die Obduktion Hinweise auf eine mögliche vorausgegangene Misshandlung des Verstorbenen. Die Ermittlungen dazu, ob der Mann am Fundort verstorben ist und unter welchen Umständen der Tod eintrat, dauern an. Am Donnerstagvormittag suchte die Polizei mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz den Bereich um den Ort ab, an dem der Tote gefunden wurde.

Die von der Polizei gebildete Sonderkommission führt aktuell Befragungen möglicher Zeugen und Kontaktpersonen durch. Daneben werden unter Hochdruck die Spuren ausgewertet, die seit Beginn der Ermittlungen gesichert wurden. Die Ermittler erhoffen sich so weitere Erkenntnisse zur Aufklärung der Umstände um den Tod des Mannes.

