Polizei Mettmann

POL-ME: Brandursache nach Wohnungsbrand geklärt - Erkrath - 2201092

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits in eigener Pressemitteilung berichtet hatte (siehe die ots-Meldung mit der Nummer 2201083 unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5121828), kam es am Freitagvormittag, 14. Januar 2022, zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Wagnerstraße in Erkrath.

Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten bei der Brandbekämpfung einen leblosen Bewohner in der Wohnung angetroffen. Ein sofort hinzugezogener Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Brandexperten der Kriminalpolizei des Kreises Mettmann hatten die weiteren Ermittlungen übernommen und den Brandort mit einem externen Sachverständigen auf die Brandursache untersucht.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist der Brand vermutlich von dem bisher noch immer nicht zweifelsfrei identifizierten Mann fahrlässig durch eine brennende Zigarette verursacht worden.

Die Polizei schätzt den in der Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses entstandenen Brandschaden auf circa 70.000 Euro.

Die Ermittlungen zur Klärung der Identität des leblos in der Wohnung aufgefundenen Mannes dauern weiterhin an.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell