Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim-Vögisheim: Vandalismus durch Jugendliche - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Freitag, 31.12.2021, gegen 03:40 Uhr, beschädigte eine Gruppe von vier Personen in der Straße Im Wiesengrund erst ein Straßenschild, indem dieses abgeknickt und in eine Hecke geworfen wurde. Anschließend entwendeten die Unbekannten von einem Anwesen eine Holzleiter und rissen eine angebrachte Lichterkette ab. Im weiteren Verlauf wurde in der Straße Am Lausbrunnen eine Grundstückseinfriedung beschädigt, indem mehrere Latten vom Zaun abgerissen wurden. Zeugen hatte eine Gruppe von vier vermutlich jugendlichen Personen mit Fahrrädern beobachtet. Eine genaue Personenbeschreibung konnten sie allerdings nicht abgeben.

Gesucht werden nun weitere Zeugen, die in der Nacht vom 30. auf den 31.12.2021 Personen im geschilderten Bereich beobachtet haben und diese beschreiben oder Angaben zur Identität der Personen machen können. Das Polizeirevier Müllheim ist unter der Telefonnummer 07631 1788-0 für Hinweise erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell