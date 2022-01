Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Hundebesitzer von Fahrradfahrer angegriffen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 02.01.2022 gegen 14:30 Uhr, ging ein 50-Jähriger mit seinem Hund entlang der Alten Straße in Merzhausen spazieren. Laut eigenen Angaben wurde er, auf Höhe der dortigen Sportplätze, von einem vorbeifahrenden Mountainbike-Fahrer angerempelt. Im darauffolgenden Streitgespräch schlug der unbekannte Täter den Hundebesitzer mit der Faust ins Gesicht und beleidigte ihn. Der 50-Jährige erlitt eine blutende Schürfwunde und ein Hämatom im Gesicht. Anschließend entfernte sich der Mountainbike-Fahrer in Richtung Lehhaldenweg.

Er wird durch den Geschädigten wie folgt beschrieben:

Ca. 1,75 Meter groß, kräftige Statur, 30-35 Jahre alt, weiße Hautfarbe, brauner Schnauzbart, rötliche Haare. Er fuhr ein schwarzes Mountainbike, trug schwarze Mountainbike-Bekleidung und einen schwarzen Fullface-Helm.

Das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761-882-4421) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Fahrradfahrer geben können.

