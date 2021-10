Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Mit gefälschtem Führerschein gestoppt

Duisburg (ots)

Polizisten in zivil in der Nacht zu Mittwoch (6. Oktober) gegen 00:30 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Albertstraße einen Audi-Fahrer gestoppt. Er drückte den Polizisten einen mazedonischen Führerschein in die Hand, der sie sofort hat skeptisch werden lassen. Die Polizisten erkannten Fälschungsmerkmale an dem Dokument und stellten es sicher. Gegen den 33-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, bestand zudem noch ein Auslieferungshaftbefehl. Die Polizisten brachten den Mann ins Gewahrsam.

