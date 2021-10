Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide/Hochfeld: Tasche und Telefon geraubt

Duisburg (ots)

Unbekannte haben am Dienstag (5. Oktober) in Hochheide und in Hochfeld eine Tasche und ein Telefon geraubt. Eine 24-Jährige war gegen 8:35 Uhr gerade auf dem Weg zu einem Supermarkt, als sie ein Mann auf der Ehrenstraße kurz vor der Kreuzung zur Rheinpreußenstraße in Hochheide anrempelte. Er riss ihr die schwarze Handtasche aus der Hand und lief weg. Der etwa 1,80 Meter große Unbekannte war dunkel gekleidet und trug einen dunklen Mundschutz. Gegen 22:30 Uhr riss ein Räuber einem Duisburger auf der Antonienstraße in Hochfeld das pinkfarbene Handy aus der Hand und flüchtete in Richtung Sedanstraße. Wegen der Dunkelheit kann der 44-Jährige den Mann nicht genau beschreiben. Er soll eine lila-beigefarbene Jacke getragen haben und etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Hinweise für beide Fälle nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell