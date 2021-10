Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Duisburg (ots)

Weil er offenbar zu schnell um die Ecke raste, hat ein Mercedes am Montagnachmittag (4. Oktober, gegen 17:40 Uhr) einen Mann auf einem Motorrad angefahren. Der Fahrer des Autos war von der Wilfried- in die Hagedornstraße abgebogen und dort mit dem Mann auf der Yamaha zusammengestoßen. Der 34-Jährige stürzte, verletzte sich und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Mercedes verschwand zunächst vom Unfallort. Kurze Zeit später meldete sich der mutmaßliche Fahrer - ein 42-Jähriger - auf der Wache in Marxloh. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Unfallflucht.

