Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Überfall in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein unbekannter Einbrecher hat am Samstag (2. Oktober) gegen 14:40 Uhr ein Ehepaar in ihrer Wohnung auf der Ottostraße überrascht. Der 75-Jährige berichtete der Polizei, dass der Mann plötzlich im Flur vor ihm stand. Der Unbekannte hat ihn dann zu Boden gestoßen. Dabei ist der Senior mit dem Kopf gegen die Kante der Nähmaschine gekommen und hat sich verletzt. Der Einbrecher konnte mit einem Handy und Geld als Beute flüchten. Die Polizei konnte keine Einbruchsspuren an der Wohnungstür feststellen. Die Kripo ermittelt nun, wie der Mann ins Haus gekommen ist und sucht Zeugen, die den etwa 1,70 Meter großen, schlanken Verdächtigen gesehen haben. Er trug blaue Bekleidung und hat kurze, schwarze Haare. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 2800 entgegen.

