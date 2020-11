POL-PPMZ: Verkehrsunfallflucht 13.11.2020; 14:30 Uhr

Polizeipräsidium Mainz

Am Freitag meldet sich gegen 14.30 Uhr aus Gonsenheim ein Verkehrsteilnehmer über Notruf bei der Polizei und gibt dort an, dass er "vermutlich" einen Verkehrsunfall in Hechtsheim gehabt habe; das sei jedoch schon etwa eine Stunde her. Er warte nun auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf die Polizei.

Durch die eintreffende Streifenbesatzung können der 22 Jahre alte Mitteiler sowie sein 18 Jahre alter Beifahrer an der genannten Örtlichkeit angetroffen werden.

Die beiden Hechtsheimer geben an, dass der von ihnen mitgeführte und unfallbeschädigte PKW durch den 22-jährigen geführt worden sei und man in Hechtsheim ein geparktes Auto gestreift habe.

Pech für den Fahrer: bei ihm können Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf einen Drogenkonsum hinweisen. Ein Test bestätigt die Beeinflussung durch Betäubungsmittel.

Gegen den Fahrer wird nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle, Straßenverkehrsgefährdung sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

