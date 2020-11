POL-PPMZ: Trickdiebstahl

Polizeipräsidium Mainz

Donnerstag, 12.11.2020, 17:15 Uhr

Eine 73-Jährige aus Mainz-Weisenau wird am Donnerstagnachmittag von einem Anrufer kontaktiert, der sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgibt. Er sagt, es kämen gleich Kollegen zur Überprüfung der Wasserleitungen zu ihr. Kurz nach Beendigung des Telefonats klingelt es an ihrer Tür und sie gewährt dem "Mitarbeiter" Einlass in die Wohnung. Der Mann gibt an, dass sich im Keller des Gebäudes ein weiterer Kollege befände. Diesen bekommt sie jedoch nicht zu Gesicht. Nachdem der Mann ihre Wohnung wieder verlassen hat, stellt sie fest, dass der Akku ihres Haustelefons entwendet wurde.

Personenbeschreibung:

- Männlich - circa 180 cm - kräftige Statur - dunkelblond - circa 50 Jahre

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

