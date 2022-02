Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom 19.02.22

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Die Autobahnpolizei berichtet:

Folgenschwerer Verkehrsunfall auf der A3 Höhe Heusenstamm

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Samstagabend auf der A3, Fahrtrichtung Köln. Beteiligt waren zwei PKW und ein LKW. Der 47 Jahre alte Unfallverursacher aus Offenbach befuhr mit seinem Audi die rechte Fahrspur der drei Spuren der A3. Auf der mittleren Fahrspur befand sich ein Toyota, der von einer 41 Jahre alten Frankfurterin gelenkt wurde. Diesen Toyota überholte der Audilenker offenbar rechts. Da sich nun vor ihm ein Sattelzug auf der rechten Fahrspur befand, versuchte er zwischen LKW und Toyota wieder auf die mittlere Spur zu wechseln. Hierbei kollidierte der Audi mit dem Sattelzug, dabei wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Die 45 Jahre alte Beifahrerin im Audi wurde dabei schwer verletzt, der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden in eine Klinik gebracht. Der Toyota auf der mittleren Spur wurde durch herumfliegende Trümmerteile beschädigt. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden an allen drei Kraftfahrzeugen auf mindestens 30.000.- Euro. Die A3 war für die Unfallaufnahme der Polizei und Bergung der Fahrzeuge mehrere Stunden gesperrt.

Offenbach am Main, 19.02.22, Arnd Bamberg, PvD

