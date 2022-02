Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Mit Axt bewaffneter Mann festgenommen - Hanau/Groß-Auheim

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

Mit Axt bewaffneter Mann festgenommen - Hanau/Groß-Auheim

(as) Ein mit einer Axt bewaffneter Mann hat am Mittwochabend für einen Polizeieinsatz gesorgt. Gegen 18.20 Uhr wurde der Polizei ein Mann gemeldet, der in der John-F.-Kennedy-Straße einen Linienbus mit einer Axt bestiegen hat und lautstark herumschrie. Der sofort alarmierten Polizei gelang es, die Person beim Verlassen des Busses in der Auheimer Str. vor dem Bahnhof zu umstellen. Dadurch wurde eine Gefährdung unbeteiligter Dritter verhindert. Gegen 20 Uhr konnte der 37-Jährige durch Spezialkräfte der Polizei dort festgenommen werden. Die Person wurde bei dem Zugriff durch die Polizei nicht verletzt.

Offenbach, 23.02.2022, Pressestelle, Alexander Schlüter

