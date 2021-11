Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Unfall zwischen E-Scooter und Fußgänger - Zeugen gesucht

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots)

Am Montag um 13:30 Uhr kam es in der Seckenheimer Straße auf Höhe der Einmündung Bachstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 57-jähriger Fußgänger leicht verletzt wurde. Zwei bisher unbekannte Männer fuhren gemeinsam mit einem E-Scooter auf dem Gehweg und übersahen den Fußgänger, wodurch es zum Zusammenstoß kam. In der Folge stürzte der Fußgänger zu Boden und verletzte sich leicht. Die Unbekannten auf dem E-Scooter verließen nach einem verbalen Streit mit dem 57-Jährigen die Unfallstelle. Die Männer werden wie folgt beschrieben: Beide zwischen 18 und 22 Jahre, ungefähr 180 cm groß, dunkle Haare und Bart. Einer der Männer trug eine blau/weiß/rote Jacke und hatte ein Paket unter den Arm geklemmt. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf die E-Scooter-Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter 0621/174-3310 telefonisch zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell