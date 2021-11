Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: A6, Hockenheim: Kontrollstelle an der Tank- und Rastanlage Hockenheim West - Ergebnis

Mannheim (ots)

Am heutigen Montagvormittag zwischen 7 und 12 Uhr kontrollierten insgesamt 26 Beamtinnen und Beamte der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Mannheim an einer Kontrollstelle an der Tank- und Rastanlage Hockenheim West den gewerblichen Güterverkehr auf der Autobahn. Weiterhin legten die Einsatzkräfte ein besonderes Augenmerk auf Tiertransporte. Das Veterinäramt des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis unterstützte daher die Kontrollstelle mit 4 Amtsärztinnen, einem Veterinär und einer Veterinärin.

Im Wesentlichen kontrollierten die Einsatzkräfte im Verlauf des Vormittags Kleintransporter und LKW. Bei 48 kontrollierten Fahrzeugen ahndeten die Verkehrsermittlerinnen und -ermittler in 21 Fällen diverse Verstöße.

In zehn Fällen war die Ladung mangelhaft oder unzureichend gesichert. Fünf Fahrzeuge waren überladen, wobei ein Fahrzeug eine Überladung von über 32 Prozent aufwies. Ein überbreites Fahrzeug hatte keine entsprechende Genehmigung, bei einem weiteren Fahrzeug waren erforderliche Ausrüstungselemente für den ordnungsgemäßen Gefahrguttransport nicht vorhanden. Darüber hinaus kam es zu zwei Verstößen gegen das Fahrpersonalgesetz, einem Verstoß wegen falscher Kennzeichnung tierischer Nebenprodukte und einem weiteren Verstoß wegen falscher Bedienung eines sogenannten EG-Kontrollgerätes, welches die Lenk- und Ruhezeiten des Fahrers aufzeichnet.

Dem überbreiten Fahrzeug wurde aufgrund einer fehlenden Genehmigung die Weiterfahrt untersagt. Ein Fahrer eines Kleintransporters musste aufgrund von Überladung sein Fahrzeug auf der Rastanlage stehen lassen. Bis zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit war auch für diesen Fahrer keine Weiterfahrt möglich.

Gegen 10 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte einen Tiertransport, welcher eine Vielzahl an Schlachtferkeln geladen hatte. Erst letzten Montag hatte die Verkehrspolizei das Fahrzeug auf der Autobahn kontrolliert und festgestellt, dass mehrere Ablaufstutzen am LKW nicht korrekt geschlossen waren, wodurch die Ladefläche durchnässt war. Am heutigen Kontrolltag kam es jedoch zu keinen Beanstandungen, weshalb der LKW seine Fahrt fortsetzen konnte.

Bereits am vergangenen Montag, den 15.11.2021 stellten die Beamtinnen und Beamten ebenfalls an einer Kontrollstelle an der Tank- und Rastanlage Hockenheim West, mit gleicher Zielrichtung und mit Unterstützung des Veterinäramts des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis, bei 34 kontrollierten Fahrzeugen insgesamt 22 Ordnungswidrigkeiten fest.

Davon handelte es sich um:

- 6 Verstöße wegen Überladung - 2 Verstöße gegen Sozialvorschriften - 2 Verstöße gegen gefahrgutrechtliche Vorschriften

Gegen einen drogenbeeinflussten Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Des Weiteren wurde ein Strafverfahren eingeleitet, da ein LKW mit Muscheln keine ausreichende Kühlung für die geladenen Lebensmittel vorweisen konnte.

Die Kontrollen an der Tank- und Rastanlage haben sich erneut bewährt. Die Ergebnisse zeigen, dass sie einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der Verkehrssicherheit leisten und werden daher auch in Zukunft intensiv fortgesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell