POL-MR: Verbrannte Hinterreifen + 2x-Graffiti + Ohne Führerschein und mit falschem Kennzeichen unterwegs + Ohne Führerschein und mit falschem Kennzeichen unterwegs

Marburg - Verbrannte Hinterreifen

In der Nacht zum Dienstag, gegen 23.30 Uhr, erhielt die Polizei eine Meldung über zwei durch Brand beschädigte Fahrräder, die im Schülerpark liegen. Tatsächlich handelte es sich um zwei Leihfahrräder mit jeweils brandbeschädigten Hinterrädern. Über diesen Hinterrädern befindet sich ein elektronisches Bauteil. Derzeit steht nicht sicher fest, ob ein technischer Defekt oder Brandstiftung zu den verbrannten Reifen führte. Der entstandene Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Wer in den Abendstunden im Schülerpark in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich zu melden.

Niederdieten - Graffiti an der Schutzhütte

Durch Graffiti an der Schutzhütte Niederdieten entstand der Gemeinde Breidenbach ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Der oder die Täter sprühten mehrere verschiedenfarbige Buchstaben- und Zahlenkombinationen auf. Festgestellt wurden die Sachbeschädigungen am Samstag, 03. Juli. Wer also hat vor diesem Zeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Ronhausen - 5 x 2,45 Meter großes Graffiti

Ein gut 5 x 2,5 Meter großes schwarzes Graffiti in schwarz sprühten Unbekannte am Montag, 19. Juli, zwischen 19 und 21 Uhr auf die Außenfassade eines Firmengebäudes in der Straße Am Friedhof. Das TAG besteht aus einem Wort mit vier Buchstaben und einem Fragezeichen. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Einbruch in Kindertagesstätte gescheitert

Zwischen 17 Uhr am Montag und 06 Uhr am Dienstag, versuchten Einbrecher in die Kindertagesstätte in der Erfurter Straße einzudringen. Wie und von wo der oder die Täter das voll eingezäunte Gelände betraten ist unbekannt. Man versuchte anschließend erfolglos die Haupteingangstür aufzubrechen und verursachte dabei an der Tür einen Schaden an Tür und Türschloss. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat Personen auf dem Grundstück bemerkt? Wem ist etwas aufgefallen? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Ohne Führerschein und mit falschem Kennzeichen unterwegs

Wer an einem Fahrzeug ein Kennzeichen montiert, das gar nicht dafür vorgesehen ist, der riskiert Ermittlungen wegen des Verdachts der Urkundenfälschung oder des Kennzeichenmissbrauchs. Zusätzlich stehen Versicherungsvergehen und Steuervergehen im Raum. Wenn der Fahrer dann nicht im Besitz des notwendigen Führerscheins ist, dann erweiterte das die Palette der strafbaren Handlungen nochmals. All dies traf auf den 27 Jahre alten Mann aus Gladenbach zu, den die Polizei am Dienstag, 20. Juli, um 11.50 Uhr in der Schwanallee auf seinem Zweirad stoppte und kontrollierte. Die Polizei sorgte dann dafür, dass der Mann das Zweirad nicht mehr benutzen konnte.

Martin Ahlich