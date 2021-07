POL-MR: ...und wieder berauscht am Steuer + Fischdiebe unterwegs + Polizist auf dem Heimweg nimmt Graffit-Sprayer fest

Ostkreis - ...und wieder berauscht am Steuer

Die Polizei Stadtallendorf musste am Montag, 19. Juli, erneut drei Fahrer aus dem Verkehr ziehen, weil sie unter dem Einfluss berauschender Mittel fuhren. In einem Fall hatte der Fahrer auch keinen gültigen Führerschein.

Um etwa 12.30 Uhr fiel in Neustadt ein Kleintransporter auf. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Drogeneinfluss. Der Drogentest des 55 Jahre alten Fahrers aus dem Vogelsbergkreis zeigte einen Einfluss von Amphetaminen an. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe. In Kirchhain lehnte der 37 Jahre alte Autofahrer um 15.30 Uhr einen Drogentest ab, nachdem er zuvor den regelmäßigen Konsum von Morphium einräumte. Die Aussage und entsprechende Merkmale und Verdachtsmomente führten trotzdem zur Untersagung der Weiterfahrt und zur Blutprobe.

Weil an dem Motorroller ein für das Jahr 2018 gültiges Versicherungskennzeichen montiert war, überprüfte die Polizei den Fahrer um kurz nach 21 Uhr in Stadtallendorf. Der Drogentest des Mannes reagierte dann positiv auf THC, Amphetamine und Metamphetamine. In dem Rucksack des Mannes fand die Polizei zusätzlich eine geringe Menge an Betäubungsmitteln. Die Ermittlungen zum Bestand einer aktuellen Versicherung für den Roller dauern noch an. Einen notwendigen Führerschein für das Zweirad hat der 34 Jahre alte Fahrer nicht. Auch er musste mit zur Blutprobe.

Münchhausen - Fischdiebe unterwegs

Nachdem man ihm innerhalb von drei Wochen jetzt zum zweiten Mal etliche Fische aus den Teichen holte, erstattete der Besitzer eine Anzeige. Bei der zweiten Tat stahlen der oder die Diebe nach ersten Schätzungen mindestens 100 Forellen und Saiblinge. Die Fischteiche liegen an der Bundesstraße 252 zwischen Münchhausen und Ernsthausen, ca. 50 Meter vor den Bahngleisen. Das Areal ist umzäunt mit einem durch eine Stacheldrahtkrone gesicherten Maschendrahtzaun. Die Fischdiebe drückten den Zaun nieder, knipsten den Stacheldraht durch und fischten sich dann aus zwei Teichen Saiblinge, Bachforellen und Regenbogenforellen, überwiegend kleinere Jungtiere aber auch etliche ausgewachsene Forellen. Derzeit steht nicht fest, auf welche Weise die Diebe die Tiere aus den Teichen holten. Aufgrund der Anzahl dürfte die Tat länger angedauert haben. Wer hat zur Tatzeit, zwischen 20 Uhr am Samstag und 12 Uhr am Montag, 19. Juli, Personen und/oder Fahrzeuge an den Fischteichen oder in unmittelbarer Umgebung gesehen? Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Polizist auf dem Heimweg nimmt Graffit-Sprayer fest

Ein Kasseler Polizeibeamter blieb auch nach seinem Dienst auf dem Heimweg aufmerksam und höchst engagiert und nahm in Marburg einen Graffitisprayer fest. Der in anderen Fällen polizeilich aufgefallene 28 Jahre alte Mann hatte einen Brückenpfeiler mit zwei TAGS besprüht und steht mittlerweile unter dem Verdacht, für mindestens ein weiteres Graffiti verantwortlich zu sein.

Es war am Donnerstag, 17. Juni, als der in Kassel tätige Beamte auf dem Heimweg über die B 3 durch Marburg fuhr. Er sah gegen 19.55 Uhr an der Brücke beim Schülerpark einen jungen Mann, der sich offenbar mit einer Spraydose in der Hand einem der Brückenpfeiler zuwandte. Sofort kam der Verdacht der bevorstehenden Sachbeschädigung durch Graffiti auf. Um dem nach zu gehen, nutzte der noch uniformierte Polizist die nächste Abfahrt, fuhr über die Wilhelm-Röpke-Straße zum Bahnhof zurück und dort erneut auf die B 3 nach Gießen auf. Zeitgleich alarmierte er die Marburger Kollegen. Auf der Brücke stellte der Beamte sein Fahrzeug auf den Seitenstreifen, stieg über die Leitplanke zum Lahnradweg und begutachtete dann den Brückenpfeiler. Zwar war der Tatverdächtige weg, aber der typische Spraygeruch lag in der Luft und am Brückenpfeiler befanden sich zwei ganz offensichtlich frische Schriftzüge in neonorange. Jetzt lieh sich der Beamte von zwei zufällig vorbeikommenden Radlerinnen eines der Räder aus und nahm die Verfolgung auf. Er stellte den Tatverdächtigen knapp 500 Meter weiter und erklärte ihm die Festnahme. Bei der Durchsuchung des Rucksacks kam die Spraydose zum Vorschein. Der Festgenommene gab das Sprayen am Brückenpfeiler zu, zeigte sich aber hinsichtlich der damit begangenen Straftat sehr uneinsichtig. Der Kasseler Beamte führte ihn zurück zum Tatort, händigte das geliehene Rad wieder aus und übergab den 28-Jährigen den mittlerweile eingetroffenen Kollegen aus Marburg, bevor er selbst seinen unterbrochenen Heimweg fortsetzte.

Mittlerweile steht der 28-Jährige unter dem Verdacht vier Tage vor der Tat am Brückenpfeiler auch für die Graffitis an der Fensterfront der alten Unibibliothek verantwortlich zu sein. Unter den dortigen, sich über 14 Meter hinziehenden, verschiedenen Symbolen und Zeichen befand sich mehrfach das auch am Brückenpfeiler angebrachte TAG. Ausreichende Haftgründe lagen gegen den Mann nicht vor, sodass die Polizei ihn nach den notwendigen Maßnahmen entließ.

Martin Ahlich