POL-REK: 211202-3: Zeugensuche nach Raub auf 16-Jährigen

Kerpen (ots)

Fünf Täter sollen den Geschädigten geschlagen und getreten haben.

Nach dem Raub auf einen Jugendlichen (16) am Mittwochabend (1. Dezember) auf der Hahnenstraße in Kerpen sucht die Polizei des Rhein-Erft-Kreises Zeugen.

Laut derzeitigem Sachstand sei der 16-Jährige zwischen 19 Uhr und 20 Uhr zu Fuß auf der Hahnenstraße unterwegs gewesen, als ihm fünf Unbekannte gegen den Kopf geschlagen haben sollen. Er sei daraufhin zu Boden gestürzt und von den Personen immer weiter geschlagen und getreten worden. Dabei sollen die Täter Bargeld entwendet haben.

Rettungskräfte brachten den verletzten 16-Jährigen in ein Krankenhaus. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zu verdächtigen Personen im genannten Tatzeitraum richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de (sc)

