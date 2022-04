POL-KI: 220406.1 Kiel: Festnahme nach Diebstahl von Katalysatoren

Hamburg (ots) - Internationale Finanzinvestorinnen und -investoren haben in den vergangenen Jahren Hunderte Augenarztpraxen in Deutschland gekauft. In mehreren Städten und Landkreisen sind nach NDR Recherchen bereits monopolartige Strukturen entstanden. Dort arbeitet die Mehrheit der ambulanten Augenärztinnen und -ärzte in einer der investorengeführten Ketten. Damit ist eine Situation entstanden, vor der der Bundesrat ...

mehr