Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Lütetsburg - Mann wurde durch Explosion lebensgefährlich verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Lütetsburg - Mann wurde durch Explosion lebensgefährlich verletzt

Ein 34 Jahre alter Mann ist am Dienstagabend bei einer Explosion in Lütetsburg lebensgefährlich verletzt worden. Nach bisherigem Erkenntnisstand entzündete der 34-Jährige gegen 22.40 Uhr in einer Garage einen Feuerwerkskörper in einem geschlossenen Fass mit Ölresten. Es kam zu einer Explosion. Der Mann wurde von umherfliegenden Teilen getroffen und schwerst verletzt. Vom Rettungsdienst wurde er zunächst ins Krankenhaus gebracht und von dort in eine Spezialklinik geflogen. Er schwebt aktuell in Lebensgefahr. Ein 44-Jähriger, der sich ebenfalls in der Garage aufhielt, wurde durch die Explosion zu Boden geschleudert, blieb aber unverletzt. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell