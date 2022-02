Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Blomberg - Brandursache ermittelt

Landkreis Wittmund (ots)

Brandgeschehen

Nach einem Feuer in einem Wohnhaus in Blomberg am 16.01.2022 hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache abgeschlossen. Die Untersuchungen ergaben, dass ein technischer Defekt, ausgehend von einem Motorroller im Carport, das Feuer ausgelöst haben muss.

In der Straße Ant Karkland in Blomberg hatte sich in der Nacht zum Sonntag, 16.01.2022, ein Feuer in einem Carport auf eine Doppelhaushälfte ausgebreitet, die dadurch in Vollbrand geriet. Die Bewohner hatten sich selbständig und unverletzt aus dem Gebäude retten können. Der entstandene Sachschaden wurde auf einen mittleren sechsstelligen Euro-Betrag beziffert.

