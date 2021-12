Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211217 - 1501 Frankfurt-Bornheim: Gartenhütte niedergebrannt

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 16. Dezember 2021, gegen 12.00 Uhr, brannte eine Gartenhütte in der Nähe der Enkheimer Straße nieder. Zeugen hatten die Rauchentwicklung beobachtet und die Einsatzkräfte verständigt. Der insgesamt entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 5.000 EUR, Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell