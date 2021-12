Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211217 - 1499 Frankfurt-Niederursel: Alkoholisierter Mann greift Rettungsdienst an

Frankfurt (ots)

(ne) Ein 62-jähriger Mann aus dem Praunheimer Weg musste gestern Abend, ob seines hilflosen Zustandes, vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Dabei griff er die Sanitäter an. Der 62-Jährige musste in einem stark alkoholisierten Zustand aus seiner Wohnung geholt werden. Weil er um sich schlug und drohte aus dem Fenster zu springen, wurde die Polizei alarmiert. Während dessen griff der 62-Jährige die Sanitäter an und verletzte einen dabei. Schließlich gelang es den Mann in den Rettungswagen und anschließend in ein Krankenhaus zu bringen.

