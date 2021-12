Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211217 - 1500 Frankfurt-Bockenheim: Festnahme nach Wohnungseinbruch

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 16. Dezember 2021, gegen 03.45 Uhr, bemerkten Zeugen, wie Unbekannte in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Hauses in der Gräfstraße eindrangen und verständigten die Polizei.

Die Täter hatten das Küchenfenster aufgehebelt und die Wohnung durchwühlt. Beim Verlassen der Tatörtlichkeit wurden die beiden Männer (34 und 40 Jahre alt) festgenommen. Neben zwei Schraubendrehern und Pfefferspray konnte noch eine aus der Wohnung stammende TV-Fernbedienung bei den Tatverdächtigen aufgefunden und sichergestellt werden.

An der Nachbarwohnung konnte festgestellt werden, dass vermutlich die beiden Tatverdächtigen zuvor versucht hatten, einen Rollladen hochzuschieben. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell