Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht nach Alkoholgenuss

Griesheim (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern, gegen 23.30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B87 von Bücheloh in Richtung Griesheim. Hierbei kam ein 49-jähriger Fahrer eines VW von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanken beider Fahrtrichtungen. Ein aufmerksamer Fahrzeugführer stoppte an der Unfallstelle, der Verunfallte entfernte sich jedoch pflichtwidrig mit seinem Fahrzeug in Richtung Ilmenau woraufhin der Zeuge die Polizei informierte. Durch umgehend eingeleitete Ermittlungsmaßnahmen der Polizei Ilmenau, konnte der 49-jährige Mann nach kurzer Zeit gestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ungefähr 1,7 Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht, ihn erwarten mehrere Verfahren. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell