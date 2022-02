Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Diebstähle in Hotel aufgeklärt

Aurich/Norderney (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Diebstähle in Hotel aufgeklärt

Die Polizei hat eine Diebstahlserie auf der Insel Norderney aufgeklärt. Seit Dezember war es in einem Hotel fortlaufend zu Diebstählen von Wäsche und Genussmitteln gekommen. Die Ermittlungen richteten sich gegen zwei Angestellte des Hotels, einen 33-Jährigen und eine 26-Jährige. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich wurde am Montag, 24.01.2022, ein Durchsuchungsbeschluss für die Unterkunft des tatverdächtigen Paares erwirkt. In der Wohnung fanden die Beamten Taschen und Koffer mit dem Diebesgut. Die aufgefundenen Gegenstände, darunter zahlreiche Hygieneartikel, Spirituosen, Handtücher und Küchengeräte, waren offenbar zum Abtransport verpackt und wurden sichergestellt. Die beiden Beschuldigten wurden vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Sie mussten eine Sicherheitsleistung entrichten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell