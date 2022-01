Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Tresor in Supermarkt aufgebrochen

Landkreis Wittmund (ots)

In eine Supermarktfiliale in Wittmund ist am Wochenende eingebrochen worden. Bislang Unbekannte verschafften sich zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 15.50 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Einkaufszentrum in der Bürgermeister-Schoon-Straße. Das Gelände grenzt an die Bundesstraße 210. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter über das Dach ins Gebäude. In der Filiale brachen sie zielgerichtet einen Tresor auf und entwendeten Bargeld. Die Spurenlage deutet auf eine professionelle Tatbegehung hin. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Aufgrund der Nähe des Tatorts zur Bundesstraße 210 gibt es möglicherweise Zeugen. Wer in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich gesehen hat, wird gebeten, sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

