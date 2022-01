Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 29.01.2022

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Körperliche Auseinandersetzung in Spielothek Am frühen Samstagmorgen wurde der Polizei fernmündlich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in einer Spielothek gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten vor Ort konnte bei zwei männlichen Personen im Alter von 22 und 29 Jahren jeweils eine blutende Kopfverletzung festgestellt werden. Nach ersten Ermittlungen wurde den beiden Männern jeweils mit einer Flasche gegen den Kopf geschlagen. Strafanzeigen wurden gefertigt.

Südbrookmerland - Diebstahl von KFZ-Teilen Im Zeitraum vom 24.01., 17:00 Uhr bis zum 28.01., 16:00 Uhr, wurden aus einem unverschlossenen PKW, hier VW T3 Caravelle, die beiden Vordersitze, das Lenkrad sowie zwei Seitenscheiben ausgebaut und entwendet. Das Fahrzeug stand auf einem Privatgrundstück im Marscher Weg und wurde zum Verkauf angeboten. Die Polizei Aurich bittet diesbezüglich um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941-6060.

Aurich - Sachbeschädigung durch Graffiti In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Burgstraße und in der Johannes-Diekhoff-Straße zu insgesamt drei Sachbeschädigungen durch Graffiti. Dabei wurden durch unbekannte Täter mit schwarzer und neon-rosa Farbe Schriftzüge und Symbole an Außenfassaden von zwei Geschäften und einer Werkstatt gesprüht. Die Polizei Aurich bittet diesbezüglich um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941-6060.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Fahren unter Drogenbeeinflussung Während einer durchgeführten Verkehrskontrolle im Auenweg wurde bei einem 19-jährigen Mann aus Aurich festgestellt, dass dieser den Pkw im öffentlichen Verkehrsraum unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln führte. Der Konsum wurde durch den Fahrzeugführer eingeräumt. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Im Eckfehler Weg konnte ebenfalls am frühen Samstagmorgen ein 23-jähriger Mann aus Aurich mit einem Pkw angehalten und kontrolliert werden. Während der Verkehrskontrolle konnte mittels eines Drogentestes der Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Eine Blutprobe wurde daraufhin entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige

Verkehrsgeschehen

- Fehlanzeige

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige

Verkehrsgeschehen

- Fehlanzeige

