POL-AUR: Warnung vor falschen Polizisten und Gewinnversprechen am Telefon

Warnung vor falschen Polizisten und Gewinnversprechen am Telefon

Bei der Polizei Aurich/Wittmund gehen wieder Hinweise auf betrügerische Anrufe ein. In den aktuell gemeldeten Fällen gaben sich die Betrüger am Telefon überwiegend als Polizeibeamte aus und behaupteten, es habe in der Nachbarschaft einen Einbruch gegeben. Ziel der Betrüger ist es, an Informationen zu Wertgegenständen oder Vermögen im Haus der Angerufenen zu gelangen. Auch Schockanrufe, wonach der Sohn oder die Tochter der Angerufenen einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätten, wurden gemeldet. Die Polizei rät, bei derartigen Anrufen keine Informationen preiszugeben und einfach aufzulegen.

Eine Frau im Landkreis Wittmund erhielt darüber hinaus bereits im Dezember einen Anruf, in dem eine männliche Person ihr sehr überzeugend mitteilte, sie habe bei einem Gewinnspiel gewonnen. Um die Gewinnsumme ausgezahlt zu bekommen, wurde sie mehrfach aufgefordert, Gebühren zu entrichten. In dem Glauben, dem großen Lottogewinn ganz nah zu sein, überwies die 80-Jährige über mehrere Wochen Geldbeträge, insgesamt eine vierstellige Summe. Als sie schließlich feststellte, dass sie Opfer von Betrügern geworden war, war das überwiesene Geld bereits weg. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei.

Es ist davon auszugehen, dass weitere vornehmlich ältere Bürgerinnen und Bürger in den Landkreisen Aurich und Wittmund derartige Anrufe erhalten.

Tipps der Polizei:

- Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben! - Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige Sondernummern beginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900..., 0180..., 0137...). - Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon. - Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches. - Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren sie sich seine Antworten. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen. - Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen. - Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

