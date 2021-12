Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neidenstein: Wohnhauseinbruch; Zeugen gesucht

Neidenstein (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach am Donnerstag in ein Wohnhaus in der Straße "Spähäcker" ein und entwendete Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Der Täter drang über eine aufgehebelte Terrassentür in das Haus ein, wobei der Tatzeitraum auf 15.00-20.30 Uhr eingegrenzt werden kann.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 oder mit dem Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263/5807 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell