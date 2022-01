Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Sachbeschädigung +++ Aurich - Feuer zerstörte Wohnhaus

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Sachbeschädigung

In der Dahlienstraße in Wiesmoor wurde eine Sitzgarnitur beschädigt. Auf einem Rastplatz an der Blumenhalle setzten Unbekannte am Dienstag eine Bank-Tisch-Kombination in Brand. Die Tatzeit erstreckt sich von 12.50 Uhr bis 13.15 Uhr. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Brandgeschehen

Aurich - Feuer zerstörte Wohnhaus

In einem Einfamilienhaus in Aurich-Haxtum kam es am Mittwochnachmittag aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brandgeschehen. Der Rettungsleitstelle wurden das Feuer in der Straße Zum Haxtumerfeld gegen 14.10 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei stand das betroffene Einfamilienhaus bereits in Vollbrand. Personen hielten sich nicht mehr in dem Gebäude auf. Der Bereich wurde großräumig abgesperrt. Insgesamt rund 120 Feuerwehrkräfte übernahmen die Löscharbeiten, die bis etwa 17.20 Uhr andauerten. Vor Ort waren auch das Deutsche Rote Kreuz zur Versorgung der Einsatzkräfte und das Technische Hilfswerk zur Absicherung des Gebäudes. Personen wurden nicht verletzt. Das Einfamilienhaus ist nach ersten Erkenntnissen nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Schaden liegt im sechsstelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

