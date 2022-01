Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht in Hünfeld

Fulda (ots)

Hünfeld In der Zeit von Dienstag, 04.01.2022, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 05.01.2022, 08:00 Uhr stieß ein unbekanntes Fahrzeug in Hünfeld in der Klingelstraße Höhe Hausnummer 4 gegen einen Betonpfosten der dortigen Grundstückseinfriedung. Durch den Anstoß wurde der Betonpfosten und ein Teil des angebrachten Zauns beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 400.- EUR.

Die Polizei Hünfeld bittet mögliche Zeugen, sich bei der Polizeistation Hünfeld zu melden, Tel.: 06652/96580

