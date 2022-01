Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nummernschild "FD - SE 8889" gestohlen - Scheibe eingeschlagen

Fulda (ots)

Nummernschild "FD - SE 8889" gestohlen

Hünfeld. Zwischen Anfang November und Ende Dezember entwendeten unbekannte Täter das Nummernschild "FD - SE 8889" eines grauen Anhängers des Herstellers "Saris", der auf einem öffentlichen Parkplatz in der Straße "Niedertor" geparkt war. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 30 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Scheibe eingeschlagen

Neuhof. Ein in der Straße "Spatzenhof" geparkter Pkw im Ortsteil Hauswurz wurde in der Nacht zu Dienstag (04.01.) durch Unbekannte beschädigt. Die Täter schlugen mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe der Fahrertür des grauen Opel Corsas ein. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro. Entwendet wurde nichts.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell