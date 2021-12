Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat das silberne Fahrzeug gesehen?

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstagnachmittag in Rodenbach unterwegs waren und in der Hauptstraße ein silberfarbenes Fahrzeug beobachtet haben. Gegen 17.30 Uhr meldete eine Frau, dass ihre Tochter gegen 15.45 Uhr an der Bushaltestelle belästigt wurde.

Demnach war die junge Frau aus einem Auto heraus angesprochen worden und hatte ein "obszönes Angebot" erhalten. Als sie nicht darauf einging, sei der Unbekannte mit seinem silberfarbenen Fahrzeug davongefahren.

Von dem Mann ist lediglich bekannt, dass er zwischen 40 und 50 Jahre alt sei, eine Glatze habe und eine Brille mit schwarzem Gestell trug. Weitere Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 2, Telefon 0631 / 369 - 2250, oder an die Kripo unter der Durchwahl -2620. |cri

