Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 06. Juli 2021, wurde ein 14-jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall in Einswarden leicht verletzt.

Das Mädchen aus Nordenham fuhr gegen 13:00 Uhr mit ihrem Fahrrad von der Schule am Luisenhof auf dem rechtsseitigen Fahrradweg in Richtung Blexen. Dabei fuhr ein Mann mit einem Elektro-Fahrrad rechts an ihr vorbei. Beim Vorbeifahren kam es zu einer Berührung, das Mädchen stürzte auf die Fahrbahn und wurde dabei leicht verletzt. Ein von hinten herannahender PKW-Fahrer musste bremsen, um Schlimmeres zu verhindern. Nach dem Unfall entfernte sich der Mann von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der flüchtige Fahrradfahrer wurde beschrieben als:

- älterer Herr mit grauem Bart - Sonnenbrille - schwarzem Fahrradhelm - rotorange/schwarze Kleidung

Das Fahrrad war mit Gepäcktaschen versehen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 04731/9981-0 bei der Polizei in Nordenham zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell