Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Von der Sonne geblendet und Unfall gebaut

Kaiserslautern (ots)

Weil er von der Sonne geblendet wurde, hat ein Autofahrer am Dienstagvormittag einen Unfall verursacht. Der Mann war gegen 10.15 Uhr mit seinem Pkw in der Kurt-Schumacher-Straße unterwegs und kollidierte im Vorbeifahren mit einem Lkw, der in Höhe des Hauses Nummer 7 stand und teilweise in die Fahrbahn ragte.

Der Pkw war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Wie der Unfallfahrer gegenüber den Polizeibeamten angab, hatte er die Situation zu spät erkannt, weil er von der tiefstehenden Sonne geblendet worden war. - Heißt umgekehrt, er ist einfach weitergefahren, obwohl er die Verkehrslage vor ihm nicht richtig sehen konnte. Nicht auszudenken, wenn hier gerade ein Fußgänger die Straße überquert hätte. Deshalb: Unbedingt den Fuß vom Gas nehmen, wenn die Sicht beeinträchtigt ist - nicht einfach "im Blindflug" weiterfahren! |cri

