Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Scooter-Fahrer gestoppt

Kaiserslautern (ots)

Mit einem nicht pflichtversicherten E-Scooter und mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehend, hat die Polizei am Dienstag einen 49-Jährigen gestoppt. Der Mann war am späten Abend mit dem Vehikel in der Mainzer Straße unterwegs. An seinem E-Scooter fehlte das Versicherungskennzeichen. Während der Kontrolle fiel zudem auf, dass der Fahrer sehr nervös wirkte. Die Beamten stellten bei dem 49-Jährigen die typischen Anzeichen für einen Drogenkonsum fest. Ein Schnelltest reagierte positiv. Der Betroffene räumte daraufhin ein, dass er einen Joint geraucht habe. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Er musste eine Blutprobe abgeben. Sie soll Aufschluss über seinen Drogenkonsum geben. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell