Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunkener pöbelt Passanten an

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Rosenhofstraße pöbelte am Dienstagmorgen ein betrunkener Mann Passanten an. Zeugen informierten die Polizei. Eine Funkstreife traf den 27-Jährigen an. Er zeigte sich auffällig und alkoholisiert, jedoch nicht aggressiv. Vorsorglich wurde dem Mann ein Platzverweis erteilt. Diesem kam er nach. Er begab sich an den Bahnhof, um von dort mit dem Zug wegzufahren. |erf

