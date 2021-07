Polizei Braunschweig

POL-BS: Hund beschädigt geparktes Auto

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Madamenweg,

06.07.2021, 16.32 Uhr

Ein Hund hat ein Schild mit sich gerissen und dabei ein Auto beschädigt.

Ein 47-jähriger Braunschweiger war mit seinem Sohn und dem Familienhund in einem Supermarkt auf dem Madamenweg einkaufen. Vor dem Betreten des Geschäftes bat er seinen Sohn den Hund an einen Baum zu binden. Der Sohn hatte die Bitte jedoch falsch verstanden und den Hund an einen Gehwegaufsteller des Supermarktes gebunden. Während Vater und Sohn einkauften, erregte etwas die Aufmerksamkeit des Hundes und er lief los. Den Gehwegaufsteller zog er dabei hinter sich her. Nach etwa 20 Metern verkeilte sich das Schild unter einem geparkten Auto, wodurch ein leichter Schaden entstand. Der Ausflug des Hundes endete hier. Der Hundehalter und der Eigentümer des Fahrzeugs konnten sich schnell über eine mögliche Schadensregulierung einigen. Zum Glück ist der Hund versichert.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell