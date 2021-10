Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Laternen angefahren und geflüchtet

Bocholt (ots)

Am Mittwochmorgen stellten Mitarbeiter der BEW zwei beschädigte Laternen fest - eine auf dem Neutorplatz und eine auf der Osterstraße. In beiden Fällen waren offensichtlich Fahrzeuge gegen die Masten gefahren. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren Tausend Euro, da die Masten getauscht werden müssen. Die fraglichen Unfallzeiträume stehen nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990.

