Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe haben leichtes Spiel

Kaiserslautern (ots)

Leichtes Spiel hatten Diebe in der Nacht zu Dienstag im Stadtteil Morlautern. In der Straße "Am Obergarten" entdeckten die Unbekannten einen Pkw, der unverschlossen abgestellt war.

Am nächsten Morgen stellte die Nutzerin des Fahrzeugs fest, dass jemand in den Ford Fiesta eingedrungen ist und sich im Innenraum unter den Nagel riss, was ihm in die Finger kam: den Fahrzeugschein, ein Paar Schuhe sowie einen Mantel.

Täterhinweise gibt es bislang nicht. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 14.30 Uhr, und Dienstag, 7.15 Uhr. |cri

