Overath - Zwei Tageswohnungseinbrüche am gestrigen Donnerstag

Am Donnerstag (04.11.) gegen 18:25 Uhr meldete ein Bewohner einer Erdgeschosswohnung in der Sülztalstraße in Overath einen Einbruch in seine Privatwohnung.

Nach eigenen Angaben verließ er am selbigen Tag gegen 13:45 Uhr die Wohnung. Als er rund drei Stunden später wieder zuhause ankam, bemerkte er die verwüstete Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die bislang unbekannten Täter Schmuck und Bargeld mit einem Gesamtwert im mittleren vierstelligen Bereich. Die Spurensicherung wurde umgehend verständigt, um mögliche Spuren zu sichern.

Ein weiterer Wohnungseinbruch ereignete sich in der Straße Wulfshof in Bergisch Gladbach im Stadtteil Moitzfeld. Die Hausbewohnerin verließ am Nachmittag gegen 16:15 Uhr ihr Haus. Als sie rund eine Stunde später zurückkam, bemerkte sie, dass diverse Räume im Erd- und Obergeschoss durchwühlt wurden.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich vermutlich durch die im Gartenbereich befindliche Hintertür des Hauses Zutritt und entwendeten mehrere Gegenstände und Bargeld mit einem Gesamtwert im unteren vierstelligen Bereich. Auch zu diesem Tatort wurde der zentrale Erkennungsdienst gerufen.

Bei möglichen Täterhinweisen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg.(ch)

