Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Unfallflucht am Steinhofplatz: Polizei sucht Audifahrerin nach Zusammenstoß mit Fußgängerin

Overath (ots)

Am Dienstag vergangener Woche (26.10.) hat sich gegen 11:30 Uhr ein Verkehrsunfall vor einem Supermarkt auf dem Steinhofplatz in Overath ereignet.

Eine 43-jährige Overatherin half gerade als Fußgängerin einer älteren Dame bei einem technischen Problem mit ihrem Pkw und stand aus diesem Grund an der Fahrertür der Dame. Da der Pkw der älteren Dame im Bereich des Steinhofplatzes den Verkehr behinderte, hupte ein Fahrzeug dahinter.

Plötzlich fuhr das Fahrzeug sehr dicht am Pannenfahrzeug vorbei und touchierte dabei die Fußgängerin am Rücken, die dabei leicht verletzt wurde. Die Unfallverursacherin hielt kurz an und stritt ihre Schuld ab. Nach einer lautstarken Auseinandersetzung setzte sie sich wieder in ihren Pkw und entfernte sich. Die leicht verletzte Fußgängerin erstatte wenig später eine Anzeige wegen Unfallflucht in der Polizeiwache Overath. Das zuständige Verkehrskommissariat sucht nun nach der Verursacherin und weiteren Zeugen dieses Vorfalls.

Die Verursacherin soll einen Pkw Audi A6 Kombi in silbergrau gefahren haben. Das abgelesene Kennzeichen soll möglicherweise GL-HH lauten. Die Ziffern konnte die Geschädigte nicht ablesen.

Die Dame war vermutlich Mitte 60, war circa 165-170 cm groß, hatte halblange offene graue Haare und trug eine Brille.

Bei Hinweise wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell