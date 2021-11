Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - 2,4 Promille - Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt

Leichlingen (ots)

Am Donnerstagabend (04.11.) gegen 21:08 Uhr fiel Polizeibeamten an der Einmündung Im Dorffeld Ecke Kirchstraße in Leichlingen ein Ford auf, der trotz Dunkelheit ohne eingeschaltete Beleuchtung fuhr.

Es folgte eine anlassbezogene Verkehrskontrolle, bei der die 39-jährige Fahrerin des Pkw auf die Ordnungswidrigkeit hingewiesen wurde. Während der Kontrolle konnten die Beamten einen starken Alkoholgeruch wahrnehmen und mehrere leere Sektflaschen im Inneren des Pkw feststellen.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Trunkenheitsfahrt und ergab einen Wert von rund 2,4 Promille. Die Leichlingerin räumte den Alkoholkonsum ein und wurde zwecks Blutprobenentnahme zur nahegelegenen Polizeiwache verbracht.

Der Führerschein wurde beschlagnahmt und das Führen von Kraftfahrzeugen vorerst untersagt. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.(ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell