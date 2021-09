Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Brandruine einsturzgefährdet: Ermittlungen zur Ursache gestalten sich schwierig

Lübbecke (ots)

Nach dem Brand eines Hauses an der Straße "Auf dem Nettelacker" am Samstagabend steht die Ursache des Feuers noch nicht fest. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung hat die Polizei derzeit nicht. Daher rücken sowohl eine fahrlässige Brandstiftung als auch ein technischer Defekt als Ursache in den Fokus der Ermittler.

Eine von den Beamten beabsichtigte Untersuchung der Brandstelle am Montag konnte nicht erfolgen, da das Gebäude nach Auskunft von Verantwortlichen der Stadt Lübbecke einsturzgefährdet ist. Wann oder ob überhaupt noch eine genaue Inaugenscheinnahme der Räumlichkeiten durch die Brandermittler vom Kriminalkommissariat 1 aus Minden möglich sein wird, kann die Polizei gegenwärtig noch nicht einschätzen. Derzeit stehen die Ermittler im engen Austausch mit der Staatsanwaltschaft. Angaben zur Schadenshöhe kann die Polizei aktuell ebenfalls nicht machen.

