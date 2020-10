Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0636 --Jugendlicher löst Polizeieinsatz aus--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, Waller Heerstraße Zeit: 30.09.2020, 09:40 Uhr

Am Mittwochmorgen hantierte ein 15-jähriger Jugendlicher in Walle mit einer so genannten Softairwaffe und löste damit einen Polizeieinsatz aus.

Gegen 09:40 Uhr meldeten Zeugen über den Notruf der Polizei, dass ein junger Mann in der Waller Heerstraße auf einer Dachterrasse mit einer Schusswaffe hantieren würde. Die alarmierten Spezialkräfte der Polizei Bremen stellten kurze Zeit später in der Wohnung die Softairwaffe eines 15-Jährigen sicher. Außerdem hatte der Jugendliche ein Einhandmesser in der Tasche. Die Einsatzkräfte führten ein normenverdeutlichendes Gespräch mit ihm und übergaben ihn seinen Eltern. Ihn erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, außerdem prüft die Polizei, ob sie die Kosten für den Einsatz in Rechnung stellen wird.

Die Polizei warnt aus diesem Anlass noch einmal eindringlich vor dem Umgang mit Schreckschuss-und so genannten Anscheinswaffen. Auf die Distanz oder bei Dunkelheit kann unter Umständen nicht immer sofort eine unechte Waffe erkannt werden und einen polizeilichen Einsatz auslösen. Die Polizei muss Hinweise auf derartige Vorfälle sehr ernst nehmen und folglich zur Abwehr von Gefahren für andere und sich selbst so handeln, als sei die Waffe echt.

